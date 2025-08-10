Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от "Ройтерс".

Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин по негово искане, добави той.

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

