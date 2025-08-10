Неправителствена организация от Холандия цели да създаде първата по рода си арт галерия на Луната. В амбициозния проект има и българска връзка, а пионерите, които са се заели с начинанието, вече имат една успешна експедиция в Космоса, където са включили творба на българския скулптор Пламен Йорданов.

„Луната е почти недостижима, защото толкова много мисии тръгват натам и се провалят. Почти е чудо, ако някой успее просто да кацне безопасно и меко на Луната. И ние сме в пълна готовност и очакване какво ще се случи с нашата мисия, защото това е изключително рисково начинание”, разказва Aнна Ситникова, Moon Gallery Project.

Български ученици разработиха проект за колония и отглеждане на растения в Космоса

Но амбициозният екип на “Лунната галерия” работи усърдно да сбъдне тази мечта, а и вече има една успешна културна космическа мисия зад гърба си. През 2022 година те изпращат в нашата Галактика първия по рода си прототип на галерия със 65 миниатюрни скулптури до Международната космическа станция, където изложбата прекарва цели 11 месеца. Всяка от скулптурите е по един кубичен сантиметър, но е не по-малко забележителна - особено в перспективата на свободна гравитация.

„Да, изискванията към материалите са голямо предизвикателство; говорим за това много често, защото наистина бихме искали да дадем по-добри насоки на артистите — какви материали могат да използват, как точно да ги използват и как могат със сигурност да знаят дали техните материали са позволени за изпращане в космоса или не“, посочва Eлисавета, Мoon Gallery.



Една от малките скулптури на Международната космическа станция е била на българския артист Пламен Йорданов, който от години живее в Чикаго. “Според проекта същата скулптура ще бъде изпратена в края на годината, както е планувано, на Луната, а не в орбита на Земята. Може да се каже, че това е логично и естествено развитие на тенденциите в изкуството и човечеството както се казва гледа нагоре”, разказа Пламен Йорданов.

Пламен Йорданов е утвърдено име в модерното изкуство. Той работи с разнообразни материали от дърво, през метал и стъкло, а отличителна тема в изкуството му е безкрайността. Негови творби са показвани в Москва, Пекин, Лондон, Ню Йорк и Венеция, както и на много други места по света.

Българкият скулптор казва, че след време голяма част от произведенията на изкуството ще бъдат правени на място и може в близко бъдеще да видим космонавти- художници или музиканти.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Станимира Шикова