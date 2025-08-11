Вашингтон преговаря с Москва за участие на Украйна в срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Вицепрезидентът Ванс заяви по телевизия „Фокс“, че американският президент се опитва да преодолее – по думите му – „нерешимата ситуация“.

Миналата седмица Тръмп обяви, че е готов да се срещне с Путин дори без присъствието на Зеленски. Редица европейски страни настояват, че не е приемливо Тръмп и Путин да обсъждат промени в границите без участието на всички засегнати страни.

Зеленски: Русия се опитва да подведе Вашингтон

Канцлерът на Германия съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп, като основната тема е била именно предстоящата среща.

"Надявам се и предполагам, че правителството на Украйна и президентът Зеленски ще участват в тази среща. Във всеки случай не можем да приемем териториалните въпроси да се обсъждат или дори да се решават между Русия и Америка, без да се обръща внимание на европейците или украинците. Предполагам, че американското правителство е на същото мнение", коментира Фридрих Мерц.

Редактор: Мария Барабашка