-
Номинационната комисия започва оценка на кандидатите за Антикорупционната комисия
-
Сблъсък между Радев и правителството заради продажбата на държавни имоти (ОБЗОР)
-
Министерският съвет отговори на критиките на президента за програмата на държавните имоти
-
Европейски лидери с декларация за Украйна: Международни граници не трябва да бъдат променяни със сила
-
Румен Радев: С разпродажбата на държавни имоти се готви най-големият грабеж от 90-те
-
Доналд Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан
Според вицепрезидента Ванс американският президент се опитва да преодолее "нерешимата ситуация"
Вашингтон преговаря с Москва за участие на Украйна в срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Вицепрезидентът Ванс заяви по телевизия „Фокс“, че американският президент се опитва да преодолее – по думите му – „нерешимата ситуация“.
Миналата седмица Тръмп обяви, че е готов да се срещне с Путин дори без присъствието на Зеленски. Редица европейски страни настояват, че не е приемливо Тръмп и Путин да обсъждат промени в границите без участието на всички засегнати страни.
Зеленски: Русия се опитва да подведе Вашингтон
Канцлерът на Германия съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп, като основната тема е била именно предстоящата среща.
"Надявам се и предполагам, че правителството на Украйна и президентът Зеленски ще участват в тази среща. Във всеки случай не можем да приемем териториалните въпроси да се обсъждат или дори да се решават между Русия и Америка, без да се обръща внимание на европейците или украинците. Предполагам, че американското правителство е на същото мнение", коментира Фридрих Мерц.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни