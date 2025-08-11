Възможността за среща на 15 август в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин за обсъждане на мир в Украйна предизвика вълна от реакции и притеснения. Докато САЩ и Русия обсъждат варианти, Европа свиква извънредна среща на външните си министри, за да заяви твърдата си позиция - не може да се договаря нищо без участието на Европейския съюз и Украйна.

В студиото на „Здравей, България“ темата коментираха Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, и проф. Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет.

Вашингтон иска Украйна на срещата между Тръмп и Путин

Свикването на спешна среща на европейските външни министри е ясен знак, че Брюксел няма да допусне да бъде изключен от преговорите. „Европа се опасява, че Тръмп и Путин могат да се договорят за нещо, което не е в интерес на европейската сигурност“, заяви Йордан Божилов.

Според него всички страни имат интерес от мир, но го разглеждат по различен начин.

⇒Украйна настоява за запазване на суверенитета и териториалната си цялост.

⇒Русия, след като не успя да постигне военните си цели, търси време да превъоръжи армията си за бъдеща офанзива.

⇒Европейският съюз вижда войната като пряка заплаха за своята сигурност.

⇒САЩ под управлението на Тръмп може да се стремят към бързо прекратяване на конфликта, за да намалят финансовите си ангажименти.

►Играта на Путин: Стратегия или блъф?

Проф. Михаил Станчев изрази съмнение, че Путин търси реален мир. „Путин иска да се срещне само с Тръмп.Той ще се опита да го баламосва, да говори не толкова за Украйна, колкото за стратегическо партньорство и бизнес възможности. Целта му е да удължи войната, докато продължава да бомбардира цивилни обекти“, коментира проф. Станчев.

Божилов подчерта разликата между украинското и руското общество. „Украинското общество е демократично – когато не са съгласни с даден закон, хората излизат на улицата. В Русия това не може да се случи. Там, за съжаление, настроенията подкрепят войната, а руските войници, които са на фронта, не искат да воюват повече“, допълни той.

► Сделката „Територии срещу мир“: Възможна ли е?

В публичното пространство се появиха спекулации за евентуална размяна на територии, при която Украйна да се откаже от Донецка област в замяна на изтегляне на руските войски от Запорожка и Херсонска област.

Според Йордан Божилов, подобно споразумение е малко вероятно. „Трудно ще се постигне споразумение по териториалния въпрос. Четирите области вече са включени в руската конституция като руски територии след референдумите“, обясни той. Проф. Станчев беше категоричен, че Путин няма намерение да се отказва от нито една завладяна територия.

И двамата експерти са на мнение, че първата и най-важна стъпка е спирането на огъня. Оттам нататък обаче пътят към траен мир ще бъде изключително труден и зависим от гаранциите за сигурност, които ще бъдат предоставени на Украйна. В този процес ролята на обединена Европа ще бъде ключова.

Редактор: Мария Барабашка