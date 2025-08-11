Югозападна Франция беше обхваната от силна гореща вълна, като температурите на места в департаментите Шарант и Од достигнаха до 43 градуса, предаде АП.

В департамент Од, известен с много лозя и растителност, все още има разположени стотици пожарникари по склоновете, където миналата седмица огромен пожар изпепели 16 000 хектара площ. Въпреки че огънят там вече е овладян, властите предупреждават, че няма как да бъде напълно изгасен още седмици напред, тъй като все още тлеят отделни огнища.

Френската метеорологична служба обяви най-високият червен код за горещини в 12 департамента, обхващащи райони от Атлантическия бряг до средиземноморските равнини. Оранжев код е в сила за още 41 департамента, включително в съседна Андора.

На снимки в социалните мрежи се виждат празни улици във Валанс, жители, покриващи прозорците си с алуминиево фолио, за да отблъснат жегата, и туристи, търсещи сянка под чадъри край река Гарона в Тулуза. Горещата вълна започна в петък и се очаква да продължи до края на тази седмица. Тя вече се придвижва на север, като се прогнозират температури от 38 градуса в регион Център – долината на Лоара (Centre – Val de la Loire) и до 34 градуса в столицата Париж.

Съседна Германия също се подготвя за интензивна гореща вълна, съобщи ДПА.

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса. Германската метеорологична служба съобщи, че жегата постепенно ще се усилва, като към края на седмицата все пак се очакват гръмотевични бури, които може да облекчат горещините.

В Южна Германия максималните температури днес достигнаха 32 градуса, като утре се очаква температурите да стигнат между 30 и 36 градуса, а температурата през нощта да бъде над 15 градуса. Горещата вълна ще стигне вдругиден и на североизток, където се очакват стойности между 31 и 38 градуса.

Редактор: Станимира Шикова