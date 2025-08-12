Снимка: iStock
Колко често можем да видим подобни явления?
В нощта на 12 срещу 13 август небето ще се превърне в сцена за едно от най-красивите астрономически явления – метеорния поток Персеиди. Тази година Луната ще затрудни наблюденията, но въпреки това астрономите очакват зрелищни моменти.
Всяка година през август небето се превръща в сцена за едно от най-ярките астрономически спектакли. Това космическо шоу привлича любители на астрономията по целия свят. Но колко често можем да видим подобни небесни явления?
Започва най-подходящият период за наблюдение на метеорна активност
„Както всеки друг метеорен поток, Персеидите се наблюдават веднъж годишно, поради това че на тази съответна дата – в нашия случай 12-ти срещу 13-ти август – Земята преминава през точка, която е много близо до орбитата на комета“, обясни д-р Александър Куртенков от Института по астрономия към БАН.
Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета.
„Тези прашинки са много малки, въпреки че връхлитат с висока скорост – при Персеидите с около 200 хиляди километра в час. Енергията им е достатъчна, за да възпламени и йонизира въздуха, което ги кара да светят много силно. Това, което виждаме, е метеор“, отбеляза още д-р Куртенков.
Двете орбити се доближават изключително – на едва 130 хиляди километра. Дори, при бъдещите ѝ преминавания, кометата ще се намира на около 20 милиона километра от Земята.
„Те се наблюдават предимно с просто око. И винаги заемат сравнително голяма площ по небето, така че не са подходящи за наблюдение с професионални телескопи“, обясни още ученът.
Метеоритен дъжд връхлита Земята
Персеидите вероятно са наблюдавани от хората преди десетки хиляди години.
„Първите наблюдения, които са описани и са идентифицирани с конкретния метеорен поток Персеиди, са отпреди първи век новата ера“, допълни той
Достатъчно ярки метеори ще могат да се видят, особено преди зазоряване, когато Луната залязва. Най-добрите условия са далеч от светлините на града. Дали ще броите падащите звезди за късмет или просто ще се насладите на зрелището, Персеидите и тази година обещават вълшебна нощ под откритото небе.
Стажант-репортер: Ния СлавоваРедактор: Цветина Петкова
