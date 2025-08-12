Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че по време на предстоящата си среща с руския президент Владимир Путин ще се опита да постигне връщане на част от украинските територии. По думите му Русия е окупирала големи части от Украйна и за постигане на мир ще са нужни отстъпки от страна на Киев.

Малко преди изявлението на американския президент европейските лидери потвърдиха позицията си, че граници не могат да бъдат променяни чрез сила.

Защо Путин прие да преговаря на американска земя

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин е насрочена за този петък в Аляска.

Редактор: Мария Барабашка