Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия планира нови наземни атаки в поне три различни района на фронтовата линия, за да окаже натиск върху Киев и да поиска отстъпки.

„Смятаме, че те се готвят за настъпателна операция в три посоки. Основните посоки са Запорожие, Покровск и Новопавловка“, каза Зеленски.

Той посочи също, че руските войски са напреднали с до 10 километра в близост до източния въгледобивния град Добропиля.

Зеленски: Русия се опитва да подведе Вашингтон

„Руските части са напреднали с 10 километра в няколко места. Някои от тях вече са открити, други са унищожени, а трети са взети в плен. Ще открием останалите и ще ги унищожим в близко бъдеще“, заяви украинският президент.

Държавният глава изключи възможността за изтегляне на украинските войски от Донбас като част от мирно споразумение с Русия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи двете страни да отстъпят територии.

Преговорите за мир: Какво ще се договорят Тръмп и Путин

„Няма да се оттеглим от Донбас, ако днес се оттеглим от Донбас – от укрепленията си, от територията си, от височините, които контролираме – ще отворим явен плацдарм за руснаците да подготвят офанзива“, заяви Володимир Зеленски.

Редактор: Методи Георгиев