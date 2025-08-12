Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря по телефона във вторник с руския външен министър Сергей Лавров, за да подготви срещата на върха в Аляска между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, съобщи Държавният департамент.

„И двете страни потвърдиха ангажимента си за успешното провеждане на събитието“, говорителката на Държавния департамент Тами Брус.

Белият дом съобщи, че срещата Тръмп-Путин ще се състои в Анкоридж

Брус потвърди, че Путин е инициирал срещата, която ще се състои в петък в американския щат Аляска.

Украинският президент Володимир Зеленски описа срещата като „лична победа“ за Путин, който беше отхвърлен от Запада след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г.

Путин проведе разговор със севернокорейския лидер Ким Чен Ун

По-рано, във вторник, в радиоинтервю Рубио отхвърли критиките към срещата на върха.

„Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка“, каза Рубио.

Редактор: Методи Георгиев