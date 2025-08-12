Снимки: БТА
Тя ще се състои тази седмица в петък
Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря по телефона във вторник с руския външен министър Сергей Лавров, за да подготви срещата на върха в Аляска между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, съобщи Държавният департамент.
„И двете страни потвърдиха ангажимента си за успешното провеждане на събитието“, говорителката на Държавния департамент Тами Брус.
Белият дом съобщи, че срещата Тръмп-Путин ще се състои в Анкоридж
Брус потвърди, че Путин е инициирал срещата, която ще се състои в петък в американския щат Аляска.
Украинският президент Володимир Зеленски описа срещата като „лична победа“ за Путин, който беше отхвърлен от Запада след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г.
Путин проведе разговор със севернокорейския лидер Ким Чен Ун
По-рано, във вторник, в радиоинтервю Рубио отхвърли критиките към срещата на върха.
„Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка“, каза Рубио.Редактор: Методи Георгиев
Последвайте ни