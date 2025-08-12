Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи Белият дом, предаде "Ройтерс".

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна в сряда, преди срещата си с руския президент Владимир Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом.

Тръмп планира да обсъди териториални отстъпки за Украйна на срещата с Путин

В понеделник Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво, за да се подготви за срещата на върха, включително една между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Редактор: Методи Георгиев