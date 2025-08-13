Криминално проявени български граждани ще бъдат депортирани от Великобритания, без да имат право да обжалват изгонването си, докато се намират на територията на Обединеното кралство. Това става възможно, след като страната ни бе включена в специална програма за прогонване на престъпници, заедно с още 14 нови държави. Кои са те и защо България се озова сред тях?

Страните са предимно от Африка и Азия - Кения, Уганда, Замбия. България и Латвия са двете европейски държави, които намират място в този списък.

Обикновено британските власти се насочват към страни, чиито граждани създават сериозни проблеми за обществения ред в Обединеното кралство. България, за жалост, през последните години традиционно се намира в топ 10 на държавите с депортирани заради различни престъпления граждани. Миналта година такава процедура е била наложена за 147 наши сънародници. Не всички те са били в английски затвори, но значителна част от тях излежават присъди в местата за лишаване от свобода на Острова. Някои са свързани с организирана престъпност и точно това е техният мотив да не искат да се върнат в България.

Но британските власти са категорични, че в Обединеното кралство няма място за престъпници. Решенията за депортациите се взимат и под натиска на провеждащите се на много места антимигрантски протести.

По време на дебат по темата в британския парламент един от депутатите обясни, че всъщност английските затвори за някои от престъпниците са много по-добро място за живеене, отколкото собствените им държави. Те получават добра храна по три пъти на ден, разполагат дори с фитнес. И определено нямат интерес доброволно да напуснат Обединеното кралство.

