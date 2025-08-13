Съединените щати и Русия подготвят план за установяване на „окупация в стил Западния бряг“ върху части от Украйна като начин за прекратяване на войната, съобщи The Independent, като се позовава на The London Times.

Предложението предвижда Русия да поеме икономически и военен контрол над окупираните украински територии чрез собствена администрация, като границите на Украйна формално остават непроменени – подобно на това как Израел държи Западния бряг, завзет от Йордания през 1967 г.

Идеята е била обсъдена между пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и руски представители, твърди източник от американския Съвет за национална сигурност. Вашингтон го вижда като начин да се избегне проблемът, че украинската конституция забранява отдаването на територии без референдум.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърля всякаква идея за отстъпване на територия. Въпреки това планът може да доведе до примирие след пълномащабната руска инвазия, започнала през февруари 2022 г.

Според The Times предложението ще бъде част от разговорите между Тръмп и руския президент Владимир Путин, планирани за петък в Аляска. Зеленски не е поканен на срещата, но през седмицата обсъди темата с Тръмп и европейски лидери.

„Въпросите, свързани с териториалната цялост на Украйна, не могат да се решават без волята на украинския народ“, заяви Зеленски, като настоя първо да се постигне прекратяване на огъня, а след това – гаранции за сигурност и санкции срещу Русия, ако примирието пропадне.

Американската администрация описва плана като „реалистичен поглед“ върху войната и отказа на други държави да се включат пряко във военните действия срещу Русия. „Нашият приоритет е да спрем кръвопролитието. Всичко друго идва след това“, заяви по-рано съветникът по сигурността Себастиан Горка.

Международният съд в Хага вече е обявил израелската окупация на Западния бряг за незаконна, а ООН призова Израел да я прекрати. Въпреки резолюцията, подкрепена от 124 държави, Израел и САЩ гласуваха против, а Тел Авив отказа да се съобрази с нея.

