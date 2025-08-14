Тежка катастрофа между две коли край Пазарджик. Има загинал, а двама души са ранени, научи NOVA. Челният сблъсък между две коли е станал тази сутрин на пътя между селата Звъничево и Ковачево.

Починалият е водачът на едната кола, 37-годишен мъж от село Мало Конаре. Шофьорът на другия автомобил е откаран в болница в Пазарджик с опасност за живота.

Към мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. От полицията съобщиха, че докато трае огледът, пътят между Звъничево и Ковачево е затворен. Обходен маршрут е въведен през село Ковачево.