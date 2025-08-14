Разкриха организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици. Има задържани лица и повдигнати обвинения. Спецакцията е била реализирана съвместно между Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГДБОП.

"Операцията започна след сигнал на ДАНС, съвместно с ГДБОП. Благодарение на всеобщите усилия в поредица от дни бяха извършени множество действия по разследвания, изземвания и претърсвания. Привлечени като обвиняеми са няколко лица, задържано е и наркотично вещество. Имаме данни, че групата е действала от година и половина. Ръководителят ѝ се занимава с търговия на недвижими имоти и автомобили, живее в Пловдив, не е криминално проявен", съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Наблюдаващият прокурор Славена Костова обясни, че ДАНС е подала информация, че функционира ОПГ, създадена с цел извършване на престъпления, свързани с международен трафик на дрога в големи количества. "Ръководителят е осигурявал кокаин и марихуана от държави от ЕС - Испания и Нидерландия. Участниците в групата са били ангажирани с транспортиране на стоката до България. У нас тя е съхранявана и укривана, а след това - превозвана в Турция чрез специално наети за целта шофьори. Наркотиците са прекарвани в тайници. Предприети са над 25 претърсвания и изземвания. Задържан е ръководителят на ОПГ и още 4 лица. Те са с повдигнати обвинения. Един от тях е с мярка "парична гаранция", а другите четирима - "задържане под стража". Вчера в София е задържан още един участник в групата. В автомобила му са открити около 10 кг марихуана. Той също е с повдигнато обвинение", разкри Костова.

По думите ѝ характерно за групата е, че участниците са от 26- до 62-годишна възраст- само мъже. "Те са комуникирали при висока конспиративност и мобилност и предимно на четири очи. Това наложи множество издирвателни мероприятия", допълни прокурорът.

Цветин Тодоров от ДАНС уточни, че в средата на миналата година е получен първоначалният сигнал. "Планирани са и са изпълнени всички способи по закон. След придобиване на достатъчно конкретна информация е сезирана Окръжната прокуратура в Пловдив. По преценка на наблюдаващите прокурори, в продължение на няколко дни, са осъществени действия за пресичане на престъпната дейност", отбеляза той.

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов благодари за отдадеността на колегите си да работят по случая дни наред. "Задържахме общо 10 лица с полицейска заповед за 24 часа, шест от тях бяха обвинени от Окръжната прокуратура след събирането на годни доказателства. Те са известни с ангажирането си в международен трафик на хероин в миналото. Смятаме, че групата е отговорна и за трафик на наркотици, задържани в други части на страната. Може би иззетите количества са около 90 кг марихуана, кокаин не е иззет", информира той.