Френският президент Еманюел Макрон призова страните, които преговарят за глобален договор срещу замърсяването с пластмаса, да се издигнат до нивото на ситуацията, критикувайки представения проект за липса на амбиция.

„Този глобален договор за замърсяването с пластмаса е нашият шанс да обърнем тенденцията. Но слабата амбиция в проекта, представен в сряда в ООН, е просто неприемлива“, написа Макрон в X. „Призовавам всички държави, събрани в Женева, да приемат споразумение, което наистина отговаря на мащаба на тази екологична и здравна криза“, подчерта той.

→ Every year, 430 million tonnes of plastic are produced, polluting our environment.



→ Every minute, 15 tonnes of plastic end up in our oceans.



→ Every day, our health is increasingly at risk.



What are we waiting for to take action?



This global plastic pollution treaty is… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2025

Споразумението под егидата на ООН има за цел да регулира производството, дизайна и управлението на отпадъците от пластмаса. Въпреки това, един ден преди планираното приключване на преговорите, позициите на страните все още са твърде различни една от друга, отбелязва ДПА.

Преговарящите представители на около 180 държави не изключват възможността преговорите да продължат до ранните часове в петък. Страните производителки на петрол искат да обсъждат само премахването на пластмасовите отпадъци, но не и реалното ограничаване на производството, а пластмасата се произвежда основно от петролни продукти.

За много страни, особено в Европа, постепенното намаляване на производството е една от ключовите точки на споразумението. Пластмасата замърсява океаните и околната среда, убива риби и други живи същества и застрашава човешкото здраве. Все по-често се откриват миниатюрни частици в човешките органи, включително в мозъка. Според проучвания нано- и микропластмасовите частици увреждат имунната система и способстват за възпаления.

