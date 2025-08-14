Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
-
Путин: САЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна
-
Зеленски на визита в Лондон (ВИДЕО)
-
Срещата Тръмп – Путин в Аляска: Очаквания, напрежение и скептицизъм
-
Преди срещата Тръмп – Путин: САЩ и Европа обсъдиха общата си позиция за Украйна
-
Продажбата на държавни имоти: Обвинения, подозрения и спекулации (ОБЗОР)
-
Държавата отпусна 34 млн. лв. за културни институти
Американският президент направи коментара пред журналисти в Овалния кабинет
Американският президент Доналд Тръмп изрази днес оптимизъм, че между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е възможно да има мирни преговори, предаде "Ройтерс".
"Утре ще имам среща с президента Путин. Смятам, че това ще бъде една добра среща", каза Тръмп пред журналисти и добави: "По-важна обаче ще е втората среща, която планираме".
Преди срещата Тръмп – Путин: САЩ и Европа обсъдиха общата си позиция за Украйна
"Ще имаме среща между президента Путин, президента Зеленски, мен и може би някои европейски лидери. Може и да няма. Ще видим", допълни американския президент.
"Ще ви кажа това утре. Всичко, което искам, е да подготвя масата на преговори за следваща среща, която трябва да се състои скоро. Бих желал да видя това наистина да се случи, може би в Аляска", каза още Тръмп.
ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни