Дрон засне огромните потоци червена лава по склоновете на Етна. Разтопената магма потече след поредното мощно изригване на вулкана.

Националният институт по геофизика и вулканология на Италия съобщи, че лавата е започнала да тече на приблизителна височина от 2 900 метра. Не са регистрирани отделяне на пепел или значителни сеизмични промени при изригването на вулкана, посочват експертите/

Природна красота: Етна бълва идеални червени кръгове от дим (ВИДЕО)

Етна е един от най-активните вулкани не само в Европа, но и в света. Той се намира над сицилианския град Катания. Вулканът изригва често, но рядко нанася сериозни щети.

Със своите 3330 метра височина Етна е най-високият вулкан на Стария континент. Кратерът има и най-дългата документирана история на изригвания, като най-ранните данни са още от 425 г. преди Христа.

Редактор: Станимира Шикова