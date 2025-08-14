Кадър/Видео:"Ройтерс"
Вижте впечатляващите кадри
Дрон засне огромните потоци червена лава по склоновете на Етна. Разтопената магма потече след поредното мощно изригване на вулкана.
Националният институт по геофизика и вулканология на Италия съобщи, че лавата е започнала да тече на приблизителна височина от 2 900 метра. Не са регистрирани отделяне на пепел или значителни сеизмични промени при изригването на вулкана, посочват експертите/
Етна е един от най-активните вулкани не само в Европа, но и в света. Той се намира над сицилианския град Катания. Вулканът изригва често, но рядко нанася сериозни щети.
Със своите 3330 метра височина Етна е най-високият вулкан на Стария континент. Кратерът има и най-дългата документирана история на изригвания, като най-ранните данни са още от 425 г. преди Христа.
