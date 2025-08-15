Войната в Украйна, предизвикана от пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., не показва признаци на затишие. В източната част на Украйна Москва продължава ожесточеното си, кърваво настъпление. Смъртоносните въздушни удари над различни части на Украйна не спират, а руски рафинерии и енергийни съоръжения са подложени на редовни атаки с дронове на Киев.

На този фон Кремъл потвърди, че ще се състои среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. „Тук съм, за да приключа с войната“, заяви американският лидер на 6 август. Три кръга от преговори между Русия и Украйна, проведени по негово искане в периода май - юли, не успяха да доближат двете страни до мира и Тръмп може би се надява, че вземането на нещата в свои ръце, най-накрая би могло да се стигне до прекратяване на огъня.

Преодолима ли е пропастта между Киев и Москва?

В меморандум, представен на украинците от Русия през юни, Москва очерта своите искания за „окончателно уреждане“ на конфликта. Те включват признаването на руския суверенитет над украинските региони Крим, Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, както и съгласието на Украйна за демилитаризация, неутралитет, липса на чуждестранна военна намеса и нови избори.

Снимка: БГНЕС

„Руската страна може да представи това по дузина различни начини, създавайки впечатлението, че Москва е отворена за отстъпки и сериозни преговори. Но основната позиция остава непроменена: Русия иска Украйна да се предаде“, пише руският политически анализатор Татяна Становая. цитирана от Би Би Си.

След среща между Путин и пратеника на САЩ Стив Уиткоф, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон разбира по-добре условията, при които Русия би била готова да прекрати войната. Не знаем дали те са се променили. Съвсем наскоро обаче Путин, вероятно позовавайки се на меморандума, заяви, че страната му е оповестила целите си през юни и те остават същите.

Следователно, въпреки че Кремъл се съгласи на среща между Тръмп и Путин, няма причина да се смята, че Москва е готова да отстъпи от строгите си предварителни условия.

Защо Путин се съгласи на разговори?

Една от възможностите е, че се надява, че диалогът би могъл да парира вторичните санкции, които Тръмп заплаши да наложи на търговските партньори на Москва още в петък. Кремъл може също така да смята, че би могъл да убеди Тръмп в правотата на условията си за прекратяване на войната.

Снимка: БГНЕС

В началото на втория си мандат Тръмп изглеждаше по-свързан с Русия, отколкото с Украйна, като нарече Зеленски „диктатор“ и намекна, че той е виновен за войната.

Въпреки че оттогава насам е сигнализирал за нетърпението си към Путин („Той просто ме разиграва“, каза американският президент през април), Тръмп отказва да каже дали смята, че руският лидер го е излъгал относно готовността му за възстановяване на мира.

Склонен ли е Тръмп категорично да осъди Путин за действията му?

Когато двамата се срещнаха в Хелзинки през 2018 г. – по време на първия мандат на Тръмп като президент, мнозина бяха смаяни да видят, че Тръмп застава на страната на Кремъл по обвиненията в руска намеса в изборите в САЩ през 2016 г. и поема отговорност за напрегнатото състояние на отношенията между Вашингтон и Москва.

Вероятно отчасти, за да се предотврати възможността Тръмп да бъде отново повлиян от Путин, Киев иска да участва в преговори за прекратяване на огъня. Чрез своя пратеник Стив Уиткоф Тръмп също предложи провеждането на тристранна среща с Путин и Зеленски. Но руският президент отхвърли идеята, заявявайки, че условията за подобен разговор все още не са изпълнени.

Снимка: БГНЕС

Сега някои в Украйна са обезпокоени, че срещата в Аляска може да доведе до това американският президент да отстъпи пред исканията на руския си колега. Украинският депутат Ирина Геращенко заяви, че става очевидно, че ще бъдат отправени искания за териториални отстъпки от страна на Украйна и добави, че отсъствието на представители на Киев от масата за преговори би било „много опасно“ за страната ѝ.

Така пропастта между Русия и Украйна продължава да зее. И ако Кремъл в крайна сметка се съгласи на тристранна среща, исканията на Москва за прекратяване на огъня се оказват толкова неприемливи за Украйна, че не е ясно какво може да се постигне дори при евентуална среща между Зеленски и Путин лице в лице.

