Руската позиция за мир в Украйна остава непроменена. Тя беше посочена от президента Путин още през юни 2024 г. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Ройтерс”.

„Намерението на Запада да разшири НАТО и да приеме Украйна беше сред ключовите причини за кризата", заяви още Лавров.

„Ройтерс” припомня, че миналата година Путин поиска пълно изтегляне на украинските сили от четири региона - Запорожие, Херсон, Донецк и Луганск.

В петък в Аляска ще се проведе среща между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп. Очаква се двамата да обсъдят потенциалния мир в Украйна. По информация на Ей Би Си Нюз разговорите ще са във военната база „Елмендорф-Ричардсън”, предава БТА.

Белият дом съобщи, че срещата Тръмп-Путин ще се състои в Анкоридж

Държавният секретар Марко Рубио днес описа предстоящата среща като „проучвателна" и заяви, че тя „не е отстъпка" пред Путин. „Ще разберем много бързо по време на тази среща дали има някакъв шанс за успех, или не", добави той.

В отговор на въпрос дали Зеленски е поканен, в понеделник Тръмп заяви, че той „няма да бъде част" от срещата. „Бих казал, че може да отиде, но той е ходил на много срещи. Знаете ли, той е там от три години и половина – нищо не се е случило", каза Тръмп.

Американският президент, вицепрезидентът му Джей Ди Ванс и европейски лидери ще проведат днес следобед виртуален разговор. Зеленски и украинските власти няколко пъти казаха, че няма да предадат територия, която е незаконно анексирана от Русия.

Миналата седмица Тръмп каза, че Украйна и Русия най-вероятно „ще разменят" части от територия като част от мирно споразумение. „Всъщност не е никак лесно. Много е сложно", заяви тогава Тръмп.

По време на предизборната си кампания той многократно подчерта, че ще сложи край на войната в рамките на първите 24 часа от втория си мандат. На президентски дебат през септември миналата година Тръмп дори каза, че може да разреши конфликта, „преди дори да стана президент".

Същевременно Русия определи като „незначителни“ европейските дипломатически консултации с Украйна в сряда, 14 август, предава БГНЕС. „Считаме консултациите, търсени от европейците, за политически и практически незначителни”, заяви заместник-говорителят на руското външно министерство Алексей Фадеев, обвинявайки ЕС в „саботаж“ на усилията на САЩ и Русия за прекратяване на конфликта.

Редактор: Ина Григорова