Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещат в отдалечената база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкъридж, Аляска. Тя обединява базата Елмендорф на Военновъздушните сили и Форт Ричардсън на американската армия. Това е най-голямата военна база в Аляска и е дом на повече от 32 000 души - около 10% от населението на града.

Районът е важен и за Русия: САЩ купуват Аляска от Руската империя преди 158 години.

Всъщност, остров Малък Диомед в Аляска е на по-малко от 5 километра от остров Голям Диомед в Беринговия проток, което показва колко географски близки са двете страни.

По време на Студената война базата е била считана за особено важна за защитата на САЩ от тогавашния Съветски съюз.

Путин е първият руски президент, който посещава Анкъридж

Съветникът по външните работи на Владимир Путин, Юрий Ушаков, заяви: „Изглежда напълно логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток и такава важна и очаквана среща на върха на лидерите на двете страни да се проведе в Аляска“.

Тръмп разглежда срещата си с Путин като „упражнение по слушане”

Провеждането на ключовия разговор именно там, където глобалните енергийни и териториални залози са високи, тъй като президентът на САЩ търси зрелищност, коментира Sky News. Но администрацията на американския президент също така изразява надежди за мирно споразумение. Във вторник прессекретарят на Белия дом Карълайн Ливит определи срещата като „упражнение по слушане“, за да се търси „по-добро разбиране“ на ситуацията.

Земя, от която Украйна може да бъде принудена да се откаже

Някои критикуваха решението на американския президент да проведе преговори за руско-украинския конфликт в Аляска. „На срещата с Тръмп Путин може да използва аргумента „Виждате, че териториите може да сменят собствениците си. Ние ви дадохме Аляска. Защо Украйна да не може да ни даде част от територията си“, коментира Найджъл Гулд-Дейвис, бивш британски посланик в Беларус.

Въпреки че това ще бъде първото пътуване на Тръмп до Аляска от началото на втория му мандат, той направи няколко посещения в "Елмендорф-Ричардсън" по време на първия. Джо Байдън и Барак Обама също посетиха базата през 2015 г. Обама стана първият държавен глава на САЩ, стъпил отвъд Северния полярен кръг.

В "Елмендорф-Ричардсън" има самолети като F-22 Raptor - изтребител, за който Военновъздушните сили казват, че не може да бъде сравняван с никой друг.

инистерството на отбраната на САЩ описва района като „живописен, величествен, заснежен, с езера, реки, ледници и изобилие от диви животни“. Също така съветва посетителите, които се опитват да стигнат до базата с автомобил, да носят комплекти за спешни случаи, храна, одеяла и допълнително гориво.

