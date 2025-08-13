Американският президент Доналд Тръмп разглежда срещата с руския си колега Владимир Путин в петък в Аляска като "упражнение по слушане". Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит пред журналисти. Тя отбеляза, че това е така, защото ще присъства само едната страна.

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

Ливит отговори и на въпрос защо Зеленски не е бил включен в разговора, въпреки призивите на европейските лидери. Тя подчерта, че Путин е поискал тази среща и целта ѝ била президентът Тръмп да си тръгне с по-добро разбиране за това как може да бъде сложен край на войната. Говорителката допълни, че американският държавен глава се надявал и за тристранна среща в бъдеще.

