По негови думи националистите са с над 40% подкрепа, но това не е таванът им
Драстичното поскъпване на тока и ДДС в Румъния поставя на изпитание обикновените хора, но и държавата. Румънците харчат като обезумели. Страната е като едно семейство, което живее в лукс, но на кредит и свършва парите. Така описа ситуацията в северната ни съседка журналистът и социолог Джордже Пецу, който е живял и работил и у нас и познава добре двете държави. В "Телеграфно подкастът" той разказва защо Румъния не може да иска евровалутата сега, какви са цените и заплатите, как привилегиите на държавните служители и корупцията наливат "вода в мелницата" на крайните националисти.
Те не са стигнали до тавана на популярността си, макар вече да имат над 40 на сто подкрепа. Всичко е заложено на карта. Важно е как ще се справи новото правителство с болезнените реформи, коментира Пецу.
"Всеки трябва да си плаща данъците и да носи отговорност. Твърдо да сме "за" Европа. За свободата се борихме буквално с кръв през 1989 г. и не можем сега да я загубим", обобщава журналистът.
