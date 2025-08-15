Драстичното поскъпване на тока и ДДС в Румъния поставя на изпитание обикновените хора, но и държавата. Румънците харчат като обезумели. Страната е като едно семейство, което живее в лукс, но на кредит и свършва парите. Така описа ситуацията в северната ни съседка журналистът и социолог Джордже Пецу, който е живял и работил и у нас и познава добре двете държави. В "Телеграфно подкастът" той разказва защо Румъния не може да иска евровалутата сега, какви са цените и заплатите, как привилегиите на държавните служители и корупцията наливат "вода в мелницата" на крайните националисти.

Те не са стигнали до тавана на популярността си, макар вече да имат над 40 на сто подкрепа. Всичко е заложено на карта. Важно е как ще се справи новото правителство с болезнените реформи, коментира Пецу.

"Всеки трябва да си плаща данъците и да носи отговорност. Твърдо да сме "за" Европа. За свободата се борихме буквално с кръв през 1989 г. и не можем сега да я загубим", обобщава журналистът.

Редактор: Дарина Методиева