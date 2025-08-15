Снимка: iStock
Той съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривно устройство в себе си
Софийска районна прокуратура повдигна обвинения на 44-годишен мъж, подал сигнал за атентат на летище „Васил Левски“ в София. В четвъртък обвиняемият позвънил на служебен телефон на аерогарата и съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривно устройство в себе си.
"От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си", съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.Редактор: Емил Йорданов
