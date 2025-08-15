Хилъри Клинтън заяви, че лично би номинирала президента Доналд Тръмп за Нобелова награда, ако успее да сключи споразумение за прекратяване на войната в Украйна, без Киев да отстъпва територии.

Бившият държавен секретар и съперник на Тръмп на президентските избори през 2016 г. посочи, че той ще се срещне в Аляска с противник и явен агресор във войната. Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна, и да изтегли войските си от бойното поле, „бих го номинирала за Нобелова награда за мир“, заяви тя в подкаста Raging Moderates.

Ключова среща: Путин и Тръмп ще разговарят в Аляска

Припомняме, че днес е денят на очакваната с огромен интерес среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Руският държавен лидер похвали „искрените усилия” на САЩ да прекратят войната в Украйна и намекна за възможно ново споразумение за контрол на ядрените оръжия. Тръмп от своя страна заяви, че вярва, че Путин е готов за сделка и ще разбере дали това наистина е така още в първите минути от разговора им.

Срещата в Аляска трябва да започне около 22:00 ч. българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации.

Разговорите ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.

Редактор: Габриела Винарова