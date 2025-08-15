Без значение от това дали срещата между Тръмп и Путин ще има някакъв физически резултат, руската страна вече е спечелила само заради самата ѝ организация. Това каза международният анализатор Мартин Табаков в „Интервюто в Новините” на NOVA.

Ключова среща: Путин и Тръмп ще разговарят в Аляска

Според Табаков, именно ролята на добрата дипломация от страна на САЩ би била ключова за изхода от този диалог.

„Когато руският президент отива на такава среща, той е този, който ще спечели време с най-силния човек на света. Това пък опровергава твърдението, че Русия е подложена на политическа изолация и бойкот от Запада”, смята Табаков.

Според него към момента рискът пред руската страна е именно текущите отношения между двете държави, от една страна, и желанието на Доналд Тръмп да задържи позициите си пред света от друга.

„Неслучайно Тръмп заяви, че една от основните цели на срещата не е той самият да преговаря от името на Украйна, а по-скоро да има втора такава среща, в която вече да участва и Зеленски. Това означава, че все пак се е вслушал в това, което му казва Европа в позицията си”, посочи анализаторът и припомни, че именно прекратяване на бойните действия е онова, което би стояло в основата на възможен дипломатически разговор за мир.

Редактор: Цветисиана Костова