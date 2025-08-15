-
НА ЖИВО: Започна историческата среща между Тръмп и Путин в Аляска
Тръмп пристигна в Аляска, руски правителствен самолет също кацна в американския щат
Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)
Бойко Борисов: Група леви партии, начело с президент популист, бранят рушащи се държавни имоти
Какво се очаква от новия политически сезон тази есен
Зрелищният "декор" на срещата Тръмп-Путин: Какво се знае за военната база "Елмендорф-Ричардсън" (ВИДЕО+СНИМКИ)
Коментар на международния анализатор
Без значение от това дали срещата между Тръмп и Путин ще има някакъв физически резултат, руската страна вече е спечелила само заради самата ѝ организация. Това каза международният анализатор Мартин Табаков в „Интервюто в Новините” на NOVA.
Ключова среща: Путин и Тръмп ще разговарят в Аляска
Според Табаков, именно ролята на добрата дипломация от страна на САЩ би била ключова за изхода от този диалог.
„Когато руският президент отива на такава среща, той е този, който ще спечели време с най-силния човек на света. Това пък опровергава твърдението, че Русия е подложена на политическа изолация и бойкот от Запада”, смята Табаков.
Според него към момента рискът пред руската страна е именно текущите отношения между двете държави, от една страна, и желанието на Доналд Тръмп да задържи позициите си пред света от друга.
„Неслучайно Тръмп заяви, че една от основните цели на срещата не е той самият да преговаря от името на Украйна, а по-скоро да има втора такава среща, в която вече да участва и Зеленски. Това означава, че все пак се е вслушал в това, което му казва Европа в позицията си”, посочи анализаторът и припомни, че именно прекратяване на бойните действия е онова, което би стояло в основата на възможен дипломатически разговор за мир.
