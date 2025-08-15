Очакваната с огромен интерес среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин започна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Аляска за историческа среща на върха с руския си колега Владимир Путин. Air Force One кацна във военната база "Елмендорф–Ричардсън", където ще се проведат разговорите между двамата лидери,съобщава Sky News.

Възможно ли е замразяване на конфликта, или тази вечер се дава началото на едни много по-дълги преговори в бъдеще и с присъствието на Украйна? Какво смятат експертите и ще се стигне ли до сделка между двете САЩ и Русия?

Започна историческата среща между Тръмп и Путин в Аляска

„Това е първата реална среща между САЩ и Русия по темата Украйна, защото имаше пет посещения на американският пратеник Стив Виткоф, които не донесоха никаква промяна в позицията на Русия. Това ще бъде победа на Доналд Тръмп, ако той успее да договори примирие”, каза международният анализатор Милен Керемедчиев.

Той добави, че стратегията на Путин е да води преговори, докато води война. „Ако се стигне до споразумение за спиране на бойни действия, то Русия ще поиска гаранция за това примирие. Това би било успех за американската дипломация”, каза още Керемедчиев.

Притеснение, недоволство и песимизъм: Европейските нагласи за срещата в Аляска

Милен Керемеджиев заяви, че ако Тръмп реши може да окаже огромен натиск върху Русия. И добави, че САЩ е единствената държава, която може да окаже въздействие върху войната с Украйна.

„Русия иска да рестартира своите отношения със Съединените американски щати и това е основната цел на тяхната дипломация”, добави още международният анализатор.

Редактор: Методи Георгиев