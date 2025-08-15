Ключовата среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин се провежда в зала във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска. Слоганът на разговора стана ясен още от първите кадри от мястото. На платно зад двамата държавни глави пише: „В преследване на мира”.

Зрелищният "декор" на срещата Тръмп-Путин: Какво се знае за военната база "Елмендорф-Ричардсън" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Още в първите минути след появата на Тръмп и Путин в залата към тях заваля дъжд от журналистически въпроси. Репортери попитаха стопанина на Кремъл кога ще спре да убива цивилни и защо Тръмп трябва да вярва на думите му.

Снимка: АП/БТА

Президентите на САЩ и Русия не направиха никакви коментари, а минути по-късно екипите на медиите бяха помолени да напуснат залата.

Снимка: АП/БТА

