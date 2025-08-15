Снимка: gettyimages
-
Любомир Кючуков: За да има реални преговори, трябва да има примирие
-
Елена Поптодорова за срещата в Аляска: Абсурдно е да се решава съдбата на една държава в нейно отсъствие
-
Милен Керемедчиев: Това ще бъде победа за Доналд Тръмп, ако той успее да договори примирие
-
Притеснение, недоволство и песимизъм: Европейските нагласи за срещата в Аляска
-
Историческата среща в Аляска на живо: Путин и Тръмп минаха заедно по червен килим, возиха се в една лимузина
-
Тръмп пристигна в Аляска, руски правителствен самолет също кацна в американския щат
Двамата лидери използваха една кола, за да се придвижат до мястото на срещата
Пристигането на Путин в Аляска за срещата му с Доналд Тръмп е изпълнено със символика. Неговата лимузина, произведеният в Русия Aurus, беше на пистата на американската база "Елмендорф-Ричардсън". Но той избра да се качи в президентската кола на Доналд Тръмп, която носи прозвището „Звярът“.
Експерти посочват, че по този начин руският президент изпраща послание към своя американски колега, че му има доверие и го харесва. Путин също беше усмихнат при ръкостискането си с Тръмп, което рязко контрастира с дългогодишната враждебност между двете страни.
Историческата среща в Аляска на живо: Путин и Тръмп минаха заедно по червен килим, возиха се в една лимузина
Това е много добър начален ход, ако искаш да накараш човека, с когото преговаряш, да ти се довери и да ти повярва, подчертават експерти.
„Ню Йорк таймс“ отбелязва, че „съвместното пътуване на лидерите на двете суперсили, при това противостоящи си, не е често срещано събитие“. Изданието припомня, че Путин говори достатъчно добър английски, за да поддържа разговор и че съвместното му пътуване с Тръмп, макар и за кратко, ще добави към мистерията, какво са си говорили двамата на четири очи.
ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни