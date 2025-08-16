Канцлерът на Германия Фридрих Мерц провежда извънредно правителствено заседание след телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп относно резултатите от срещата му с президента на Русия Владимир Путин в Аляска , съобщава вестник „Билд“, позовавайки се на собствена информация.

Стопанинът на Белия дом разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски и след това към техния разговор се включиха и лидери на водещи страни от ЕС, сред които и германският канцлер.

Лидерите на ЕС и НАТО обсъждат диалога между Тръмп и Путин

„След телефонен разговор с президента на САЩ Тръмп канцлерът Фридрих Мерц свика спонтанно заседание на кабинета“, се казва в материала.

Според вестника, Мерц се е свързал с министрите по телефона в 10.30 ч. Той възнамерява да обсъди с тях резултатите от срещата между Тръмп и Путин, се уточнява в статията.

