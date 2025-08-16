Светът е едно по-безопасно място след вчерашната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска. Това заяви днес министър-председателят на Унгария Виктор Орбан.

"Години наред сме свидетели на това как най-големите ядрени сили елиминират рамката на своето сътрудничество и си изпращат послания една на друга", написа Орбан в социалната мрежа Facebook.

"Сега това вече е минало. Днес светът е място, по-безопасно от вчера", посочи той.

Редактор: Цветина Петкова