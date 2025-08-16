Според вестник „Ню Йорк таймс”, който се позовава на двама висши европейски чиновници, Тръмп е казал на европейски лидери, че вярва в шанса за мирно споразумение, ако Володимир Зеленски се съгласи да предостави на Русия останалата част от Донбас, включително и тези територии, които не са под контрол на руските войски.

Снимка: iStock

В замяна се твърди, че ще има прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии и ще бъдат в сила гаранции за сигурност - както за Киев, така и за Европа.

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Вестникът пише още, че Киев не разбира защо президентът на САЩ внезапно се отказа от собствените си намерения да търси прекратяване на огъня в Украйна и прие предложението на Владимир Путин за незабавно сключване на пълноценно мирно споразумение. Според източника по време на среща с Тръмп, която вероятно ще се проведе в понеделник, Зеленски ще поиска разяснения относно новото предложение.

„Ню Йорк таймс” допълва, че Русия изисква гаранции, че след войната руският език ще стане официален в Украйна и Руската православна църква ще може да действа свободно на украинска територия. Съобщава се още, че Путин продължава да отказва тристранна среща, защото смята Володимир Зеленски за нелегитимен президент на изкуствена държава.

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Калина Петкова