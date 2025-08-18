Размирици и сблъсъци в Сърбия през последните дни. В събота протестиращи атакуваха централата на управляващата партия в град Валево . Имаше и задържани. Същевременно се появиха обвинения срещу полицията, че използва насилие, без да е необходимо.

„Протестите в Сърбия ескалират. Все повече и повече хора са по улиците и недоволството расте”, заяви в предаването „Здравей, България" журналистът Сергей Иванов, един от организаторите на протестите в Цариброд.

„Освен че е символ на сръбското четническо движение, Валево е типичен провинциален град, който дава доста добра снимка за настроенията в Сърбия. Можем да го вземем за пример за това, което се случва в страната. А то е – ескалация на напрежението, която за мен не е неочаквана и е вече в горещата фаза на „войната” младите хора срещу авторитаризма и корупцията”, коментира в предаването „Твоят ден” Владимир Владимиров, международен анализатор.

Същевременно се появиха мнения, че тези, които са атакували централата, са агитки и групи, контролирани от властта, а целта е това да послужи като аргумент за използване на насилие и срещу останалите протестиращи.

„Има съмнения, че става дума за опит за дискредитация на протестите, че правителството на Вучич контролира групи хулигани, които участват в тези протести. Но никой не може да каже точно”, каза журналистът Сергей Иванов. „Недоволството при хората е голямо”, допълни той. И коментира и контрапротестите. На един от тях в първите редици се видя братът на Вучич.

„Казват, че братът на Александър Вучич е един от неговите основни сътрудници и контролира не само тези групи, но и партията, изпълнителните органи. Той беше на този контрапротест, водеше група хора, приличащи на хулигани. Имаше много представители на местните власти, които имат сериозни причини да бъдат на страната на правителството”, заяви Сергей Иванов.

„Сърбия е авторитарна държава. Такива паравоенни формирования са много важни за оцеляването на режима на Вучич”, коментира Иванов.

„Това, което наистина може да се види „зад кадър”, е ескалация от страна на режима на Вучич. Изведнъж се появиха агресивни младежи с маски, които нападат полицията и респективно полицията отговаря. Също така имаше доста информация за групи поддръжници от партията на Вучич спрямо протестиращи. Така че ескалацията, ако не е друго, то поне е видимо как започва”, коментира Владимир Владимиров.

„Тази ескалацията показва, че режимът на Александър Вучич е притиснат до стената и той се чувства истински заплашен за своето съществуване. Това е причината да няма никакви ангажименти от страна на управляващата партия и на самия Вучич за предсрочни избори, които са естественото решение в една демократична среда”, допълни той.

Според Владимиров са възможни всякакви сценарии на още ескалация.

„Има няколко международни силни фактора на терен. Това е руското влияние в Сърбия, особено в Белград. Това е влиянието на Китай. Всичко започна след ремонта на гарата в Нови Сад. Това беше извършено от китайска фирма, която беше използвала местни криминални елементи като подизпълнители”, коментира Владимиров.

Редактор: Ина Григорова