Милорад Додик вече не е президент на Република Сръбска. Апелативния съд на Босна и Херцеговина отхвърли жалбата на Додик срещу решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което му беше отнет президентския мандат, съобщават босненските медии.

В резултат на това решение Додик вече официално не заема поста президент, а ЦИК е длъжна да насрочи предсрочни избори за държавен глава на ентитета. Междувременно оставка подаде премиерът на РС Радоваш Вишкович.

Додик заплаши часове преди решението на Съда, че ще насрочи референдум през септември, на който гражданите да бъдат попитани дали са съгласни с присъдата му.

