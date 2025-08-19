Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (19.08.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (19.08.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (19.08.2025 - обедна) Прогноза за времето (19.08.2025 - обедна) 19 август 2025 12:19 Жълт код за гръмотевични бури в половин България Прогноза за времето (19.08.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (18.08.2025 - обедна) Прогноза за времето (18.08.2025 - сутрешна) Студен фронт носи бури с градушки Прогноза за времето (17.08.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна Голяма част от София – без топла вода за 9 дни Какви са правилата за парасейлинг у нас Задържаха тийнейджър с 1.48 промила алкохол зад волана Издирват 78-годишна жена, изчезнала в Средна гора Жълт код за гръмотевични бури в половин България Описват щетите след големия пожар в Българово След трагичния инцидент с дете в Несебър: Отмениха тържества в Разлог Катастрофи с тирове блокираха движението по „Хемус” и в двете посоки Брандове, които всеки интересуващ се от мода и стил, трябва да знае Над 1400 щъркела създадоха невиждан природен спектакъл в Тополовград България е втора в света по най-ниски лихви, но и втора в ЕС по ръст на цените Битката с огъня: Каква е ситуацията с пожарите в страната и има ли нужда от доброволци Продължават опитите за измама от името на НЗОК „Празник на живота”: Шестима атлети от България участват на световните игри за трансплантирани Пореден шофьор твърди, че е попаднал в капана на фалшиво положителните тестове за наркотици Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане Петима без книжки и един с фалшива са хванати в София за няколко дни Законът за храните – контрол на цените или край на промоциите Пеевски настоя за спешни действия за трайното разрешаване на водната криза Какви са версиите за инцидента, при който дете загина след падане с парашут в Несебър Прогноза за времето (19.08.2025 - сутрешна) Променят движението по част от АМ "Марица" Пощенската картичка: Малко картонче с голяма история Катастрофа между тир и автобус на входа на София Задържаха заподозрян за убийството в Първомай Новините на NOVA (18.08.2025 - лятна късна) Швейцарски гражданин е загинал край Сепарева баня 12-годишно момче пострада от токов удар край басейн в Сливенско „Морска администрация” за инцидента в Несебър: Атракционът е минал през проверка в края на юли Социалното министерство предлага увеличение на парите за майчинство през втората година Защо тестовете не засичат райския газ? Ремонт променя движението на трамваи в София Мълния предизвика пожар в борова гора край Стара Загора Пускат водата в Плевен и още 7 населени места за два часа и половина тази вечер Прокуратурата оспорва домашния арест за шофьора, блъснал петима в Слънчев бряг Мащабно почистване: Извозиха 340 тона отпадъци от „Столипиново” Новините на NOVA (18.08.2025 - следобедна) Ясни са резултатите от проверката на автошколата, в която се е обучавал шофьорът, врязал се в автобус След сигнал за опит за самоубийство: Полицията откри над 2 кг марихуана в Смолянско При гонка с полицията: Мигрант загина при катастрофа край Шабла Стара Загора отмени частичното бедствено положение 8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след десети клас Откриха метамфетамин в затвора в Бобов дол След сбиване: 51-годишен мъж почина в Кърджалийско Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за администрацията си Задържаха двама мъже, предизвикали пожар край Стара Загора ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА