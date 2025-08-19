Русия предаде на украинската страна телата на още 1000 загинали военнослужещи, а Украйна от своя страна предаде на руската страна 19 тела, съобщи ТАСС, като цитира свой източник.

На 19 юни руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е предала на Украйна телата на 6000 загинали нейни военнослужещи и е готова да предаде още около 3000. Киев също съобщи, че Русия му е върнала телата на 1000 загинали украински войници. Повечето от тях са загинали на фронта, но някои са починали в плен, предаде Франс прес, като отбеляза, че тези размени са един от малкото резултати от преговорите между двете страни.

Редактор: Габриела Винарова