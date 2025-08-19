Млада жена се бори с левкемия, но сумата необходима за лечението е непосилна за нея и семейството ѝ. Предстои химиотерапия и трансплантация на костен мозък.

Вики вдигнала температура в края на октомври. Поставена е диагноза вирусна инфекция. Назначено е лечение, температурата спаднала, но тя не се чувствала добре. Била отпаднала, уморявала се бързо, започнала да се задъхвам от най-малкото нещо. Направила си кръвни изследвания и резултатите показали рак.

Последвал светкавичен прием в болница. Шокът за нея бил огромен. Избрала болница VM Medicalpark в Истанбул, Турция, при професор Хасан Атила Йозкан и неговия екип.

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев .

Редактор: Емил Йорданов