Френската полиция разпитва мъж по подозрение в убийство, след като четири тела бяха открити в Сена близо до Париж, съобщава Би Би Си.

Първата жертва е била забелязана от минувач близо до мост в Шоази льо Роа, югоизточно предградие на столицата, на 13 август. По-късно същия ден полицията, претърсвайки района, открива още три тела наблизо.

Прокурорите твърдят, че едната от жертвите е била удушена, а другата е показала тежки наранявания.

Трима арестувани за катерене по Айфеловата кула

Заподозреният е задържан в Париж. Полицията не е предоставила подробности за него или за колко убийства е разпитван.

Първото тяло е било във водата за кратко време и е идентифицирано като местен 40-годишен мъж, казаха прокурорите. Другите три са били във водата поне няколко дни, добавиха те.

Прокурорите подчертаха, че засега няма доказателства за връзка между жертвите. Те може да са били потопени на различни места нагоре по течението и отнесени до подножието на моста Шоази.

Редактор: Емил Йорданов