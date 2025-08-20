Жена на 69 години загина при тежка катастрофа, станала в сряда вечер на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих. Сигналът е подаден на тел. 112 в 18:50 часа.

Микробус с холандска регистрация, управляван от 23-годишен водач от Разград, не спрял на знак „Стоп“ и се удари в лек автомобил, движещ се по главния път в посока Русе.

Катастрофа между тир и автобус на входа на София

При удара на място загина 69-годишната съпруга на 70-годишния шофьор на колата. Двамата са с двойно гражданство и са родом от село Кошарна, Русенско.

Българинът, участвал в тежката катастрофа в Гърция, е обвинен в убийство по непредпазливост

В микробуса освен водача са пътували още двама души. Всички са откарани в МБАЛ-Разград, където се изяснява състоянието им. Продължава огледът на място и разследването на инцидента.