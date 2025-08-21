Днес ще бъде слънчево. След обяд над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса.

В планините ще бъде слънчево, а след обяд ще се развие незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 26 градуса, а на 2000 метра - около 17.

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Калина Петкова