По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър
Днес ще бъде слънчево. След обяд над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса.
В планините ще бъде слънчево, а след обяд ще се развие незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 26 градуса, а на 2000 метра - около 17.
По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Калина Петкова
Източник: БГНЕС
