САЩ и Европейският съюз публикуваха официално писмено изявление, което да очертае „справедливи и балансирани” отношения в рамките на споразумение, което двете страни постигнаха в търговския си спор.

„Това е първата стъпка в процес, който ще увеличи търговията и ще подобри достъпа до пазара в допълнителни сектори ”, се посочва в документа. Там се посочват още максимална ставка от 15% за по-голямата част от износа от Европейския съюз, както и таван на тарифите за автомобили и частите за тях.

След срещата Тръмп- Фон дер Лайен: ЕС и САЩ постигнаха споразумение относно търговската сделка

Освен това, считано от 1 септември, редица продуктови групи ще се ползват от специален режим, като ще се прилагат само тарифите за най-облагодетелствана нация. Сред тези групи са фармацевтичните и химически продукти и някои видове природни ресурси, какъвто е например коркът.

Трансатлантическото партньорство е ключово за световната търговия и е сред най-значимите двустранни търговски и инвестиционни отношения в света. Със сключването на това споразумение президентът Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постигнаха и съгласие по ключови параметри за търговските отношения на двете страни.

При среща в края на месец юли двамата лидери обявиха сделка, която да позволи на блока да избегне 30-процентните мита, с които Тръмп заплаши всички стоки от ЕС.

Редактор: Цветисиана Костова