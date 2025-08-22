Пред NOVA застана адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Ваня Радиева защитава Христо Раев, който бил капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция от 5000 лева. Колегите му - касиерът на парасейлинг обекта Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.

Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.

Постоянен арест за двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван

Прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани. Адв. Радиева ги е видяла. „От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние”, каза юристът.

Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента те и въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения имало и че скъсаните колани са техни. „Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 г. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях”, подчерта адв. Радиева.

Капитанът на лодката споделил с адвоката си, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него. Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник.

Мнението на специалистите

Орлин Атанасов е специалист по пещерно спасяване. В ефира на „Здравей, България” той заяви, че карабинерът, който се вижда на повечето снимки, струва между 1 и 2 лв. във всяка железария.

„Няма никаква гаранция дали той ще се отвори при 5-10-20 или 100 кг. В същото време в магазинната мрежа има специални карабини, които издържат 22 килонютона (над 2200 кг бел. ред.). Те имат специални муфи, които възпрепятстват разтварянето му”, подчерта експертът. Те обаче стрували 20-30 лв.

