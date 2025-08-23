Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (23.08.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (23.08.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (23.08.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (23.08.2025 - сутрешна) 23 август 2025 08:01 Прогноза за времето (22.08.2025 - следобедна) Идват ли слънчеви дни през следващата седмица Прогноза за времето (22.08.2025 - обедна) Прогноза за времето (22.08.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (21.08.2025 - следобедна) Прогноза за времето (21.08.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Георги Блажев пострада в аквапарк в Несебър Експеримент на NOVA: Възможен ли е безопасен полет с парасейлинг Студенти направиха приложение, което да следи колко чисто е морето Историята зад най-голямото любовно писмо в България Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна Слънчево, с краткотрайни валежи над Южна България „Любовта е лудост”: 33-ро издание на международния кинофестивал 19-годишен загина при тежка катастрофа в Петричко Дъжд и ураганни ветрове в части от страната (ОБЗОР) Силен вятър спря ферибота Оряхово – Бекет, движението по „Дунав мост” също за кратко бе спряно ЕЦБ показа дизайна на новите евромонети Започна 15-тото издание на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна Адвокат Георги Радков: Няма как да има отпадане на обвиненията по случая от „Слънчев бряг” Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето. Парашутът за него беше мечта Мощна буря удари Плевенско (ВИДЕО+СНИМКИ) Близо тон канабис е открит при спецакция в Благоевградско Държавата планира промени в регулацията на атракционните дейности Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана (СНИМКИ) Публикувани са насоките за двойно обозначаване на цените Прогноза за времето (22.08.2025 - следобедна) Брандове, които всеки интересуващ се от мода и стил, трябва да знае Новините на NOVA (22.08.2025 - следобедна) Министър Гуцанов: Над 2300 служители в хотели и ресторанти са без трудов договор Излязоха верните отговори на поправителна матура по БЕЛ БНБ ще може да емитира колекционерски евромонети 74-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в Стара Загора Прокуратурата в Пловдив проверява сигнал за изоставени мъртви животни Две жени се удавиха на Южното Черноморие Голям пожар обхвана склад за обувки в Пловдив (СНИМКИ) Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, се изправя пред съда Идват ли слънчеви дни през следващата седмица Прогноза за времето (22.08.2025 - обедна) Издирван с червена бюлетина пострада тежко при падане с тротинетка, избяга от болницата Отиде си Васил Кожухаров - гласът от множество култови филми и дублажи Частни влакове в България: Кой ще носи отговорност за поддръжката им Почина багеристът, получил изгаряния след инцидент в Казанлък Васил Караиванов: Инфлацията на ниво 2% е печеливш компромис за всички Ще бъде ли реставриран храм-паметникът „Св. Александър Невски” в София Жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица в Ловешко (ВИДЕО) Задължение или унижение? Трябва ли да се отмени наредбата за 24-часово задържане на шофьори Екшън с каруца, бой и стоп патрони: Как двама младежи откраднаха метал от мястото на влаковата катастрофа в Пясъчево Снимки показват състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието Прогноза за времето (22.08.2025 - сутрешна) Номинационната комисия изпраща оценката си за членовете на КПК в парламента Детската площадка, в която шофьор се вряза, била пълна с деца и родители минути преди инцидента Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание заради водната криза Зрелостници се явяват на поправителна матура по български език и литература Студентът, обвинен в убийството в Първомай, се изправи пред съда (СНИМКИ) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА