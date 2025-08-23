Украинското знаме е цел и мечта за хората във временно окупираните територии. Те знаят, че Украйна няма да се откаже от земята си на окупатора. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на тържествено събитие по случай Деня на националното знаме.

„Това знаме е чувство на спасение за хората, които връщаме от руски плен. Когато видят украинските цветове, те разбират: злото е отминало. И това знаме е цел и мечта за много от нашите хора във временно окупираните територии на Украйна. Те ценят това знаме. Ценят го, защото знаят: няма да се откажем от земята си на окупатора“, каза украинският президент.

Според него Украйна обединява най-добрите и това вече е направило общо за мнозина да се съгласят, че само заедно с Украйна може да се постигне гарантирана сигурност за демократичните държави.

„Нека всеки, който е допринесъл за силата на украинските цветове, чуе тези думи на благодарност днес. Това е абсолютно заслужено. Искам да благодаря на всички, които се борят за нашата държава и народ днес“, добави държавният глава.

