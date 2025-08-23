Една банална разходка в гората има огромно въздействие върху мозъка ни и по-специално върху способността ни за концентрация. Това става ясно от книгата „Природата и умът" на Марк Берман, професор по психология в Чикагския университет, която бе публикувана тази седмица.

Според проучване, проведено от изследователя през 2008 г. заедно с двама негови колеги, 50-минутна разходка в природата може да подобри способността за концентрация на участниците с 20% в сравнение с разходка в градска среда

„Има нещо в разходката сред природата, което е от полза за вниманието ни“, казва пред "Ню Йорк Таймс" Глория Марк, професор по информатика в Калифорнийския университет. Тя обаче уточнява, че този механизъм все още е теоретичен: Не знаем дали наистина има обяснение за това, което се случва, казва още Глория Марк.

Тази хипотеза е част от поредица изследвания, които предполагат, че простото докосване до природата помага на мозъка ни да се презареди, макар че точните механизми все още остават загадка.

Теорията за възстановяване на вниманието е формулирана през 80-те години от Рейчъл и Стивън Каплан, психолози от Университета на Мичиган, които твърдят, че способността ни за концентрация е ограничен ресурс. Разходката в природния парк позволява да се възстанови този ресурс, като резултатите от когнитивните тестове могат да се повишат с близо 20%.

Според Марк Берман тези ползи се проявяват дори ако разходката не е приятна. Природата привлича вниманието ни, без да го преуморява, за разлика от градските пейзажи с техните потискащи форми и непрестанни стимули.

Друго проучване показва, че мозъчната активност и движенията на очите намаляват в присъствието на природни елементи. Ейми Макдоналд от Университета на Юта, проведе експеримент въз основа на този на Марк Берман и наблюдава, че мозъкът „се презарежда“ след разходка в гората, възвръщайки пълната си способност за концентрация при когнитивни упражнения.

Всички тези данни сочат, че контактът с природата наистина оказва влияние върху мозъка ни, макар че науката не знае точно защо. Може би това се дължи на простата промяна на средата, на яркото контрастиране между града и провинцията. Каквото и да е, следващата ви разходка в парка заслужава да бъде взета на сериозно.

Помислете за това следващия път, когато се почувствате претоварени от стреса на екраните и града. Обуйте си обувките за ходене и опитайте да намерите малко кътче природа, парк или гора, ако имате късмета да имате такова близо до дома си. Мозъкът ви може да ви благодари по-бързо, отколкото си мислите.

Редактор: Методи Георгиев