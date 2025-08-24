Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (24.08.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (24.08.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (24.08.2025 - обедна) Прогноза за времето (24.08.2025 - обедна) 24 август 2025 12:42 Прогноза за времето (24.08.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (23.08.2025 - обедна) Прогноза за времето (23.08.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (22.08.2025 - следобедна) Идват ли слънчеви дни през следващата седмица Прогноза за времето (22.08.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив Пожар гори между Стралджа и "Петолъчката" Преди парламентарния сезон: Борисов обяви, че трябва да изберат новата Антикорупционна комисия Гражданите на Плевен излизат на протест срещу безводието Четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас Шопска салата вместо брънч: Британско семейство избра българско село пред стреса в Англия Във Варна заработи онлайн платформа за подаване на сигнали срещу нарушителите на пътя Огромни опашки на „Капитан Андреево” за влизане в България Прогноза за времето (24.08.2025 - сутрешна) Локализиран е пожарът в Рупите След гонката: Задържан е шофьорът на буса, превозващ 24 нелегални мигранти Слънчево и до 31 градуса в неделя Как една разходка в гората възстановява концентрацията ни Учените алармират: Слънчевите бури ще стават по-опасни за Земята При гонка в Бургаско: Полицията залови бус, претъпкан с мигранти (ВИДЕО+СНИМКИ) Новините на NOVA (23.08.2025 - централна) „Исторически парк“ се разпада Временно ограничават движението през ГКПП "Златоград" Яхта се обърна край Бургас ГДБОП: Бъдете внимателни при получаване на съобщения за онлайн банкиране Кандидатката за зам.-омбудсман ще бъде изслушана в ресорната комисия на 2 септември Маратон във водата: Цанко Цанков с опит за световен рекорд в Дунав Голям пожар избухна в Сливен (СНИМКИ) Долна баня е домакин на Първото европейско първенство по пожароприложен спорт Задържаха мъж, запалил няколко автомобила в два жилищни комплекса в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ) Мощна буря със силен вятър премина през Русе и Северна България Ток от електрически стълб е ударил дете във Варна „Нямаме повече деца за убиване: След серията инциденти ще влезе ли държавата в роля? Няма подобрение в състоянието на детето, прегазено от АТВ в „Слънчев бряг” Банани и бира - магнит за комарите: Кои храни да консумираме и какви дрехи да носим, за да не ни хапят Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени Георги Блажев пострада в аквапарк в Несебър Експеримент на NOVA: Възможен ли е безопасен полет с парасейлинг Студенти направиха приложение, което да следи колко чисто е морето Историята зад най-голямото любовно писмо в България Хиляди се събраха на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна Прогноза за времето (23.08.2025 - сутрешна) Слънчево, с краткотрайни валежи над Южна България „Любовта е лудост”: 33-ро издание на международния кинофестивал 19-годишен загина при тежка катастрофа в Петричко Дъжд и ураганни ветрове в части от страната (ОБЗОР) Силен вятър спря ферибота Оряхово – Бекет, движението по „Дунав мост” също за кратко бе спряно ЕЦБ показа дизайна на новите евромонети Започна 15-тото издание на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна Адвокат Георги Радков: Няма как да има отпадане на обвиненията по случая от „Слънчев бряг” Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето. Парашутът за него беше мечта Мощна буря удари Плевенско (ВИДЕО+СНИМКИ) Близо тон канабис е открит при спецакция в Благоевградско ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА