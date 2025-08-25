Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия срещу Русия.

Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция в Киев с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, където също така заяви, че Осло може да допринесе за гаранциите за сигурност на Украйна, когато става въпрос за противовъздушна отбрана и морска сигурност.

Зеленски допълни, че планира да обсъди със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог подготовката за евентуална среща с руския президент Владимир Путин.

На пресконференцията с норвежкия премиер украинският президент заяви, че се очаква представители на САЩ и Украйна да се срещнат по този въпрос, както и по въпроса за потенциални гаранции за сигурност, по-късно тази седмица.

Украйна разчита на помощта на Норвегия, особено при закупуването на газ, тъй като Русия нанася удари по производствени обекти за природен газ и електроцентрали в Украйна, с което поставя под въпрос подготовката за зимата, каза още Зеленски.

Норвежкото правителство има за цел да поддържа помощта си за Украйна на ниво 85 милиарда крони (8,4 милиарда долара) през 2026 г., същото ниво като през тази година, съобщи кабинетът на министър-председателя Йонас Гар Стор.

Предложението, направено по време на посещението на Стор в Киев, трябва да бъде ратифицирано от парламента и, ако бъде прието, ще увеличи общата гражданска и военна помощ, която Норвегия ще предостави на страната за периода 2023-2030 г., до 275 милиарда крони (27,1 милиарда долара).

Редактор: Цветина Петкова