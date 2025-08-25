Никълъс Кейдж води преговори за участие в пети сезон на "Истински детектив" (True Detective), съобщават световтите таблоиди. Според информацията новото разследване в сериала се развива в Ню Йорк, в залива Дажмейка, посочва Deadline, като цитира ръководителя на драматичните сериали и филми на HBO Франческа Орси.

Ако се стигне до участие на звездата от "Лице назаем" в криминалния сериал, това ще бъде едно от първите сериозни участия на Кейдж в телевизията. По този начин той ще се присъедини към имена като Матю Макконъхи, Уди Харелсън, Колин Фарел, Винс Вон, Махершала Али и Джоди Фостър, които вече бяха част от вселената на "Истински детектив".

Снимка: Getty Images

Иса Лопес, шоурънър и сценарист на True detective: Night country (четвърти сезон от поредицата), също ще бъде част от продукцията.

Кейдж води преговори за главната роля на Хенри Логан, детектив от Ню Йорк, който ще се изправи срещу новия криминален случай. Актьорът обмисля ролята от известно време, но не е ясно дали сделката ще бъде сключена. На Джоди Фостър също ѝ беше нужно много време, за да сключи сделка за четвърти сезон на „Истински детектив".

Всеки сезон на True Detective започва с ново убийство и двама известни актьори в ролята на детективи, така че почти сигурно сезон 5 ще следва същата формула.