Пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург, предаде ДПА. Заради експлозията беше затворена и основна магистрала, преминаваща в близост до мястото на инцидента.

Пристанището в Хамбург е водещият център за външна търговия в Германия. Днес следобед в района на пристанището обаче се чуваха шумове, които свидетелстват за наличие на по-малки, вторични експлозии, допълва агенцията.

Жителите на квартал "Ведел" в северния германски град се разказват и че са наблюдавали стълб от гъст дим.

Местната полиция съобщи, че наличието на отломки след експлозията е наложило затварянето на магистрала А1 за движение в участъка между Нордерелбе и Мурфлит.

Video: Loud explosions heard as fire breaks out at large warehouse in Port of Hamburg, Germany; reports of several injuries. pic.twitter.com/In84dVf0ZZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 25, 202

