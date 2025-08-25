Абрего Гарсия беше освободен от наказателния арест в петък

Килмар Абрего Гарсия, мигрантът, чието погрешно депортиране в Салвадор го превърна в символ на агресивната имиграционна политика на американския президент Доналд Тръмп, днес отново беше задържан от американските имиграционни власти в Балтимор. За това съобщи адвокатът на Гарсия, като самият той се изправя пред възможността да бъде депортиран отново, този път в Уганда, предаде "Ройтерс".

Тридесетгодишният Абрего беше върнат в Тенеси, където трябваше бъде изправен пред наказателни обвинения за транспортиране на мигранти, пребиваващи незаконно в Съединените щати. Той беше освободен от наказателния арест в петък и се върна в семейния си дом в Мериленд след повече от пет месеца задържане. През това време Абрего изтърпя престой и в мега-затвора в родния му Салвадор, известен с тежките си условия.

Върховният съд в САЩ разреши потенциалната депортация на 350 000 венецуелци

Той обаче беше задържан отново от Американската имиграционна и митническа служба (ИМС/ICE) при явяването си на интервю в 8 часа сутринта в понеделник, съобщи неговият адвокат Саймън Сандовал-Мошенберг пред репортери и поддръжници на Абрего пред офиса на ИМС в центъра на Балтимор.

Съпругата и братът на Абрего, които го придружаваха на интервюто, напуснаха офиса на службата без него, информира "Ройтерс".

Адвокатите на Абрего съобщиха, че властите са предложили да го депортират в Коста Рика (също като Салвадор испаноизична страна в Централна Америка), ако той се признае за виновен. В противен случай, той може да бъде депортиран в Уганда, страна в Източна Африка, която е "много по-опасна", заявиха защитниците му в подадени до съда документи.

Абрего пледира невинен, но адвокатите му потвърдиха, че са започнали преговори с властите, за да бъде избегнато евентуалното му депортиране в Уганда.

Редактор: Цветисиана Костова
Източник: Пламен Йотински, БТА

Последвайте ни