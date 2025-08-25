Килмар Абрего Гарсия, мигрантът, чието погрешно депортиране в Салвадор го превърна в символ на агресивната имиграционна политика на американския президент Доналд Тръмп, днес отново беше задържан от американските имиграционни власти в Балтимор. За това съобщи адвокатът на Гарсия, като самият той се изправя пред възможността да бъде депортиран отново, този път в Уганда, предаде "Ройтерс".

Тридесетгодишният Абрего беше върнат в Тенеси, където трябваше бъде изправен пред наказателни обвинения за транспортиране на мигранти, пребиваващи незаконно в Съединените щати. Той беше освободен от наказателния арест в петък и се върна в семейния си дом в Мериленд след повече от пет месеца задържане. През това време Абрего изтърпя престой и в мега-затвора в родния му Салвадор, известен с тежките си условия.

Той обаче беше задържан отново от Американската имиграционна и митническа служба (ИМС/ICE) при явяването си на интервю в 8 часа сутринта в понеделник, съобщи неговият адвокат Саймън Сандовал-Мошенберг пред репортери и поддръжници на Абрего пред офиса на ИМС в центъра на Балтимор.

This is how Kilmar Abrego Garcia’s supporters reacted after learning that he was detained by ICE again, kneeling with their fists in the air pledging to continue to fight for his freedom and due process. @wbaltv11 pic.twitter.com/lRX3qDrHE7 — Breana Ross (@breanarossWBAL) August 25, 2025

Съпругата и братът на Абрего, които го придружаваха на интервюто, напуснаха офиса на службата без него, информира "Ройтерс".

Адвокатите на Абрего съобщиха, че властите са предложили да го депортират в Коста Рика (също като Салвадор испаноизична страна в Централна Америка), ако той се признае за виновен. В противен случай, той може да бъде депортиран в Уганда, страна в Източна Африка, която е "много по-опасна", заявиха защитниците му в подадени до съда документи.

Абрего пледира невинен, но адвокатите му потвърдиха, че са започнали преговори с властите, за да бъде избегнато евентуалното му депортиране в Уганда.

#MundoDCA | El ICE detiene a Kilmar Abrego, el salvadoreño ahora amenazado con ser deportado a Uganda



El inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue detenido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a una visita a los tribuales de… pic.twitter.com/adj1DM7uqT — Diario de Centro América (@DiariodeCA) August 25, 2025

Редактор: Цветисиана Костова