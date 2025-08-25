Руският президент Владимир Путин избягва да се среща с украинския си колега Володимир Зеленски, защото „не го харесва“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, предаде The Kyiv Independent.

Тръмп проведе отделни срещи с Путин и Зеленски по-рано този месец като част от усилията си за посредничество за мир между двете страни. Пробив обаче не беше постигнат и Русия продължи да нанася удари по украински градове.

Преговорите за мир в Украйна на пауза: Ще се оттегли ли Тръмп

„Всеки мой разговор с него е добър разговор“, каза президентът на САЩ пред репортери в Овалния кабинет.

„И тогава, за съжаление, бомба е хвърлена над Киев или някъде другаде. Това е трудно и много ме ядосва. Странни неща се случват по време на война, но мисля, че ще успеем да затворим конфликта“.

В свое изявление в понеделник Тръмп направи противоречиви изказвания относно възможността за прекратяване на войната. Той заяви, че възнамерява да организира среща между лидерите на Украйна и Русия, но по-късно посочи, че такава среща може и да не се състои.

„Те наистина не се харесват. Честно казано, мислех, че тези дискусии биха били доста по-лесни. Но се оказа, че има големи конфликти между тях като личности", добави републиканецът.

Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом три дни след първата си среща с Путин в Аляска. След срещата украинският президент каза, че Киев е готов да проведе безусловни преговори с Москва. Украинският лидер заяви, че мирните преговори трябва да се отнасят до отвлечениете украински деца от Русия, връщането на окупираните територии и финансирането за подкрепа на военните усилия на Украйна.

Зеленски отбеляза, че повече от 30 страни, включително европейски държави, Канада и Япония, са готови да подкрепят гаранциите за сигурност на Украйна. Някои от тях са изразили готовност да предоставят миротворчески сили, разузнавателна информация и подкрепа за противовъздушната отбрана.

Редактор: Цветисиана Костова